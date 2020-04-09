В Туве из-за завезённого туристом коронавируса заблокировали район

В Туве зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом, предварительные тесты выявили заболевание сразу у восьми человек, со ссылкой на главу республики Шолбана Кара-оол пишет Znak.com.

По его словам, власти приняли решение перекрыть дороги и заблокировать целый район, для всех местных жителей введён полный домашний карантин. Все заболевшие находятся в селе Ырбан Тоджинского кожууна (района).

«Следует сказать, что [переносчик вируса] — это служащий государственного ведомства, который прибыл из Москвы в Красноярск, будучи уже инфицированным, а затем — 21 марта — прибыл в Туву. Близко контактировавших с ним оказалось 67 человек. Лабораторные исследования установили положительный результат [на COVID-19] у восьми из них. Это та самая семья, в которой жил вирусоноситель: четверо взрослых и четверо детей от 8 месяцев до 12 лет. При этом у них пока нет симптомов [коронавируса] и ухудшения состояния здоровья. Всего на сегодняшний день установлено около 300 контактных лиц, у которых взяты пробы. Их результаты станут известны позже», — сообщил Кара-оол.

Власти ввели карантин на территории всего Тоджинского района — по словам главы республики, будут перекрыты все три дороги к району, а также дороги между поселениями. Гражданам запрещено покидать свои дома (исключение — сотрудники оперативных служб), все предприятия и учреждения, кроме тех, кто обеспечивает жизнедеятельность, будут закрыты.

«Каждый из нас внутри себя надеялся, что нашу республику обойдёт эта напасть. Но у нас не было иллюзий по этому поводу. Мы должны представлять масштабы пандемии коронавируса в мире и высокие темпы распространения этой заразы в нашей стране. И вот час испытаний наступил. Тува, к сожалению, вышла из зелёной зоны, свободной от коронавируса. Мы достаточно долго держали эффективную оборону и выиграли время для того, чтобы подготовиться», — отметил Шолбан Кара-оол.

По данным информагентства «Хакасия», мужчина, с которого началось заражение в Туве, работает в МЧС — в Туву он якобы приехал на рыбалку и охоту, хотя сейчас не сезон. В соцсетях гостя прямо называют браконьером.

К настоящему моменту число заражённых коронавирусом в России достигло 8,6 тысячи человек.

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