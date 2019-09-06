Власти Архангельской области официально признали опасными понтоны, пострадавшие от взрыва ракеты

Власти Архангельской области официально назвали «потенциально опасными объектами» понтоны, пострадавшие от взрыва ракеты на военном полигоне под Северодвинском.

Как пишет «Интерфакс», соответствующая информация направлена в «Росатом», Минобороны, Росгидромет и Роспотребнадзор.

«Правительством Архангельской области в рамках своих полномочий предпринимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности населения и территории региона», — сообщили изданию в пресс-службе правительства Поморья.

Напомним, 8 августа произошёл взрыв на военном полигоне под Северодвинском, погибло пятеро сотрудников госкорпорации «Росатом». После ЧП предприятие зафиксировало превышение уровня радиации в 4–16 раз, позже пояснив, что это связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Однако журналисты агентства «Беломорканал» самостоятельно измерили радиационный фон возле двух понтонов, пострадавших от взрыва ракеты. Они выяснили, что уровень излучения в этом районе превышает норму в несколько раз.