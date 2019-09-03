Уровень радиации возле пострадавших от взрыва ракеты в Белом море понтонов оказался в восемь раз выше нормы

Радиационный фон возле двух понтонов, пострадавших от взрыва ракеты в Архангельской области, превышает норму в несколько раз, сообщает агентство «Беломорканал», журналисты которого измерили уровень излучения в этом месте.

Днём 31 августа в 150 метрах от понтонов радиационный фон колебался от 70 до 154 микрорентген в час. Журналисты утверждают, что после того, как понтоны появились на берегу, дозиметры показывали 750 микрорентген в час.

«Гринпис» называет естественным радиационным фоном 20 микрорентген в час, в МЧС считают нормой показатели до 30 микрорентген в час. В материалах Росгидромета в качестве нормы упоминаются значения на уровне 28–42 микрорентген в час.

Понтоны расположены в устье реки Верховки на песчаной косе Двинской губы Белого моря. По данным СМИ, понтоны не огорожены, их не охраняют.

Напомним, 8 августа на военном полигоне под Северодвинском произошёл взрыв. При нём погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Предприятие зафиксировало превышение уровня радиации в 4–16 раз, позже пояснив, что это связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.