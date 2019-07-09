Владислав Пинаев поздравил тагильских спасателей с победой на «Уралспас-2019» и пообещал подарить эхолот для поисков затонувшего парохода «Тагил»

Сегодня на базе поисково-спасательной службы «Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила» глава города Владислав Пинаев в торжественной обстановке поздравил коллектив с победой на областных соревнованиях «Уралспас-2019». Третий раз подряд тагильские спасатели занимают первое место на профильных учебных сборах. В свою очередь спасатели поблагодарили градоначальника за помощь в поездке на соревнования и утверждения специальной доплаты сотрудникам ЦЗНиТ при выходе на пенсию.

«Был у нас в службе период застоя, около 10 лет, когда про нас город забыл, из-за отсутствия финансирования ничего не ремонтировалось, не обновлялось. В последнее время всё резко изменилось: стали закупать оборудование, автомобили, технику, на соревнования начали выезжать. Спасибо вам, что помогаете», - обратился к мэру начальник службы Юрий Миенков.

«О работе службы я знаю не понаслышке. Отслеживаю все происшествия в городе, куда выезжают наши спасатели, — сказал Владислав Пинаев. — То, что наши ребята заняли первое место на соревнованиях областного уровня, говорит о высоком уровне их подготовки. У нас, наверное, лучшая поисково-спасательная служба во всей Свердловской области, и, не побоюсь даже сказать, во всей Российской Федерации. К нам приезжают по обмену опытом и нам есть что показать и чему научить».

После официальной части главе города показали техническое оснащение спасателей: автомобили повышенной проходимости, надувные лодки, квадроцикл и специнструмент.

В качестве подарка за успехи в службе и на соревнованиях Владислав Пинаев предложил приобрести для спасателей профессиональный эхолот для поиска предметов под водой.

Напомним, в начале июня на приём главе города пришёл местный предприниматель Вячеслав Гончаренко, который заявил, что обнаружил рядом с лодочной базой «Спартак» затонувший в 1937 году пароход «Тагил». Бизнесмен выразил желание поднять плавсредство, восстановить его и сделать ещё одной достопримечательностью в акватории Тагильского пруда. Водолазы поисково-спасательной службы ЦЗНиТ несколько раз спускались к затонувшему судну, но в итоге пришли к мнению, что это не пароход «Тагил».

«Мы это судно нашли примерно года два назад на глубине восемь метров. Там внизу очень много ила, темно, ничего не видно даже на расстоянии вытянутой руки, — объяснил главе города начальник водолазов Владимир Александренко. — У того парохода по бортам два больших лопастных колеса, а у этого корабля мы их не обнаружили. Так что, скорее всего, это не “Тагил”. Мы когда лодки дюралюминиевые достаём, пролежавшие в воде по 20 лет, они как решето все гнилые. А пароход затонул в 1937 году, даже если его найдём и начнём поднимать, то он весь развалится».

Руководитель ЦЗНиТ Сергей Копёркин предположил, что могла сохраниться паровая система судна, которая может стать достойным экспонатом. Как только эхолот поступит в распоряжение водолазов, специалисты вновь приступят к поискам легендарного парохода.