Депутаты Нижнего Тагила одобрили дополнительные выплаты пособий муниципальным спасателям

Депутаты Нижнетагильской гордумы одобрили дополнительные выплаты из местного бюджета для спасателей Центра защиты населения и территории города. Претендовать на пособие смогут спасатели старше 50 лет со стажем работы в службе не менее 15 лет и принимавшие участие в ликвидации последствий ЧС в Нижнем Тагиле. Экс-спасатели будут получать около восьми тысяч рублей ежемесячно с 2020 года и до выхода на пенсию.

Предложение о дополнительных выплатах специалистам Центра защиты населения и территории города было внесено на рассмотрение думы по инициативе мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева. По предварительным подсчётам, на эти цели потребуется порядка 650 тысяч рублей в год.

Напомним, раньше работники с особыми условиями труда, куда входили и муниципальные спасатели, могли уйти на пенсию досрочно. Поправки к закону «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 2002 года разрешили покидать службу только лицам, проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, формированиях МЧС России. Прочие категории спасателей лишились такой льготы. А после начала пенсионной реформы эти люди выйдут на заслуженный отдых только к 65 годам.