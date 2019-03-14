Глава Нижнего Тагила попросил депутатов гордумы одобрить выплату пособий муниципальным спасателям

По инициативе мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева на рассмотрение городской думы внесено предложение о введении для спасателей Центра защиты населения и территории дополнительных выплат из бюджета. По информации ИА «Все новости», претендовать на пособие смогут спасатели старше 50 лет со стажем работы в службе не менее 15 лет и принимавшие участие в ликвидации последствий ЧС на территории Нижнего Тагила. Если муниципальные депутаты одобрят предложение, то с 2020 года экс-спасатели будут получать около 8 тысяч рублей ежемесячно до выхода на пенсию.

«Если сотрудник при достижении 50 лет решит покинуть службу спасения, он может написать заявление на выплату и получать деньги до 65 лет. Это хорошая помощь для людей, которые работают в таких тяжёлых условиях. Он может дополнительно трудоустроиться, но уже не спасать людей. Если же спасатель в 50 лет хочет продолжить службу и сдаст все необходимые нормативы, то он будет работать в Центре защиты населения, но уже без этой меры поддержки», — рассказал ИА «Все новости» начальник муниципального отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин.

По предварительным подсчётам, на дополнительные выплаты бывшим спасателям потребуется порядка 650 тысяч рублей ежегодно.

Напомним, раньше работники с особыми условиями труда, куда входили и муниципальные спасатели, могли уйти на пенсию досрочно. Поправки к закону «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 2002 года разрешили покидать службу только лицам, проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, формированиях МЧС России. Прочие категории спасателей лишились такой льготы. А после начала пенсионной реформы эти люди выйдут на заслуженный отдых только к 65 годам.

В Свердловской области законодатели разработали меры по социальной поддержке спасателей, но только тех, кто служил в региональных структурах. Согласно документу, региональным спасателям в возрасте до 60 лет положены ежемесячные выплаты в размере 200 процентов фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости.

Тагильские спасатели утверждают, что с возрастом труднее сдавать не только нормативы по физподготовке, но и проходить медкомиссию.