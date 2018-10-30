После обращения к Путину тагильских спасателей мэрия заявила о готовности выплачивать им по 8 тысяч рублей

Мэрия Нижнего Тагила попросила депутатов гордумы одобрить введение дополнительных мер социальной поддержки для сотрудников Центра защиты населения за счёт местного бюджета. Чиновники предлагают установить ежемесячные выплаты в размере 7 791 рубля для спасателей, возраст которых превышает 50 лет.

«Предлагается установить выплату для спасателей, имеющих опыт работы в муниципальных учреждениях Нижнего Тагила не менее 15 лет, принимавших участие в ликвидации последствий ЧС на территории города, уволенных со службы и имеющих статус безработного гражданина, до установления трудовой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с ФЗ», — пояснили АН «Между строк» в пресс-службе тагильской мэрии.

Администрация решила поддержать спасателей после того, как они попросили президента РФ Владимира Путина изменить федеральное законодательство и приравнять их права к сотрудникам МЧС в части назначения досрочной страховой пенсии. В начале 2000-х из-за закона «О трудовых пенсиях» сотрудники Центра защиты населения остались без льготного пенсионного обеспечения.

«Это одномоментно разделило спасателей на две части: кому положена досрочная трудовая пенсия (спасатели МЧС) и кому не положена (все остальные спасатели), — отметил начальник отдела гражданской защиты населения администрации Андрей Мишин. — Хотя и те и другие аттестуются по одним и тем же законодательным актам, выполняют одни и те же аварийно-спасательные работы и наделены одинаковыми правами и обязанностями».

По словам тагильских спасателей, если депутаты НТГД одобрят предложение мэрии, новыми мерами социальной поддержки в ближайшее время смогут воспользоваться десять человек. Сегодня самому старшему из них 58 лет. При этом в Центре уверены, что человек не может и не должен работать в экстренной службе до 60 лет.

Ранее тагильские спасатели неоднократно обращались за помощью к депутатам городской думы и Заксобрания.