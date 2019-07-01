«Искали в лесу заблудившегося депутата и принимали роды в поле». Спасатели Нижнего Тагила стали лучшими на областных соревнованиях «Уралспас-2019» (ФОТО)

Спасатели Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила завоевали 1-е место на областных соревнованиях «Уралспас-2019». Как сообщает пресс-служба организации, по легенде учений в Каменском городском округе Свердловской области произошло наводнение. На территории более 240 квадратных километров моделируется и создаётся чрезвычайная ситуация, локализовать и ликвидировать последствия которой должны участники соревнований. Всего в мероприятии приняли участие 18 команд со всей Свердловской области. От Центра защиты населения Нижнего Тагила в учениях участвовали 11 человек.

В течение 36 часов команды должны были найти потерявшихся людей, провести аварийно-спасательные работы в разрушенных зданиях, на скалах и сложном рельефе, оказать первую помощь «пострадавшим».

«Каждый год организаторы придумывают новые испытания для участников. Кроме наводнения как такового, по легенде произошли техногенные аварии, разрушение зданий, мостов. По заданию организаторов нам пришлось искать депутата, который ушёл на охоту и перестал выходить на связь. Было смоделировано ДТП: мотоцикл с коляской упал со скалы, зацепился за уступ, началось возгорание, а в коляске лежал пострадавший. Нужно было от мотопомпы запитать пожарный рукав, потушить пожар, подняться на верёвке до мотоцикла и вытащить пострадавшего. Ещё одно задание касалось спасения человека после взрыва из хлораторной станции. Соответственно, был выброс хлора, работать приходилось в костюмах химзащиты. В этом году нам пришлось даже принимать роды у манекена в полевых условиях. Внутри у него был пакет с водой, в нём ребёнок, и все наши действия оценивал профессиональный акушер. И хотя у нас есть по медподготовке приём родов, но приходилось это делать впервые», — рассказал АН «Между строк» спасатель Александр Карасёв.

Отметим, что кубок лучшего спасательного подразделения уезжает в Нижний Тагил третий год подряд.