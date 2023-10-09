Владислав Пинаев отбирает у своего конкурента за кресло мэра Нижнего Тагила муниципальные площади

Администрация Нижнего Тагила в лице управления муниципального имущества подала исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области на некоммерческую организацию хуторское казачье общество «Хутор «Нижнетагильский», атаманом которой является кандидат на пост главы города Сергей Мошин. Как указано в решении суда, с мая 2016 года мэрия сдавала некоммерческой организации по договорам безвозмездного пользования несколько нежилых помещений по двум адресам: Садовая, 14 и Верхняя Черепанова, 109. Согласно сведениям, имеющимся в свободном доступе, по адресу улица Садовая, 14 располагалась редакция газеты «Тагильский вариант», учредителем которой также является Сергей Мошин. На улице Верхняя Черепанова, 109 находился военно-патриотический клуб общества.

Согласно договору, НКО хуторское казачье общество «Хутор «Нижнетагильский» было обязано вносить плату за работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт, за капремонт, за отведение сточных вод, за холодную и горячую воду, а также за электрическую и тепловую энергию в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Но оплата за все услуги не производилась.

В помещении на улице Верхняя Черепанова не были оплачены коммунальные услуги, таким образом, накопилась непогашенная задолженность в общей сумме 306 тысяч рублей.

Также вовремя не были оплачены услуги электроснабжения по адресу улица Садовая, 14, долг составил 10 тысяч рублей. С июля 2016 по декабрь 2019 года не были оплачены коммунальные услуги в размере 45 тысяч рублей, частично в размере 19 тысяч рублей задолженность взыскали с собственника имущества — администрации Нижнего Тагила.

Помимо прочего, казаки не платили за содержание и текущий и капитальный ремонт на улице Садовой, оплата производилась за счёт бюджета города.

«На основании пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признаётся нарушение договора одной из сторон, которое влечёт для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора», — сказано в материалах дела.

В октябре 2022 года НКО были направлены предупреждения о необходимости исполнения обязательств по договору и устранения выявленных нарушений «в разумный срок», но требования не были исполнены. Также хуторскому казачьему обществу было направлено письмо с предложением расторгнуть договор и вернуть помещение, что послужило основанием для обращения в суд. Представители казачьего общества не присутствовали во время рассмотрения дела.

Суд удовлетворил требования мэрии. В настоящее время решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Согласно решению суда, НКО хуторское казачье общество «Хутор «Нижнетагильский» должно освободить помещения, а также выплатить государственную пошлину по иску в размере 6 тысяч рублей в доход федерального бюджета.

В 2020 году двухэтажное здание № 109 на улице Верхняя Черепанова казаки хутора «Нижнетагильский» выставили на сайте бесплатных объявлений. Помещения общей площадью 550 квадратных метров предлагали взять в аренду за 110 тысяч рублей в месяц «под любой вид деятельности, на длительный срок». После публикации мэрия Нижнего Тагила провела проверку, но нарушений со стороны казаков не выявила и контракт о безвозмездном пользовании не расторгла.

Напомним, атаман хутора «Нижнетагильский» Сергей Мошин решил побороться за кресло мэра Нижнего Тагила. В своей программе развития города кандидат не обозначил конкретных решений названных им проблем. Однако упомянул, что был в комиссии по приёмке дорог по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и пытался шутить. Также он заявил, что муниципальная транспортная компания городу не нужна.