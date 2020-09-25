Владислав Пинаев нанёс первый удар по мячу на церемонии открытия стадиона «Спутник» после реконструкции

Сегодня, 25 сентября, глава города Владислав Пинаев принял участие в официальном открытии футбольного поля стадиона «Спутник» после реконструкции. В торжественном мероприятии приняли участие директор по персоналу «Уралвагонзавода» Константин Захаров, а также тренеры и воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спутник».

Возвращение искусственного газона стало возможно благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и администрации Нижнего Тагила. Владислав Пинаев отметил, что достигнутые договорённости с руководством УВЗ при всесторонней поддержке губернатора области позволили выполнить все работы в кратчайшие сроки. Сумма контракта составила 14,4 млн рублей. На стадионе также установлены спортинвентарь и скамьи для запасных игроков. Подрядная организация «Строй Регион» будет выполнять гарантийные обязательства в течение 5 лет.

«Улучшенное футбольное поле введено в эксплуатацию, и я хочу, чтобы вы присоединились к тем громким именам и фамилиям знаменитых тагильских футболистов и достигли больших результатов в спорте, прославляя Нижний Тагил», — обратился глава города к молодым футболистам.

Завершил торжественную церемонию товарищеский матч между командами воспитанников 2004 и 2005 годов рождения спортивной школы олимпийского резерва «Спутник».

Спортшкола «Спутник» осталась без футбольного поля в 2014 году. Тогда арену решили отремонтировать, чтобы площадка стала домашней для ФК «Урал» из Екатеринбурга. С поля сняли травяное покрытие, но к этому моменту клуб решил завершить сезон на стадионе «Геолог» в Тюмени. С тех пор воспитанники футбольной секции вынуждены были тренироваться на запасных мини-полях. Представители Нижнетагильской федерации футбола неоднократно поднимали проблему на всех уровнях, но поддержки нигде не получили. Отчаявшись, тренеры спортшколы олимпийского резерва «Спутник» накануне президентских выборов подали уведомление о митинге против бездействия властей Свердловской области и руководства «Ростеха», но после разговора с руководителем аппарата мэрии Нижнего Тагила Андреем Лендой его отменили. Позже экс-глава Нижнего Тагила Сергей Носов пообещал футболистам восстановить травяное покрытие на стадионе УВЗ «Спутник» в 2018 году, но этого не произошло. И лишь в июне 2019 года на оргкомитете по подготовке к 300-летию Нижнего Тагила губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным ведомствам наконец изыскать необходимые средства на восстановление газона на стадионе «Спутник». После этого городу выделили 14,4 млн рублей.

Отметим, сам объект находится в ведении «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех»), а МБУ СШОР «Спутник» относится к муниципалитету. Чтобы восстановить футбольное поле, его пришлось временно передать в аренду городу.