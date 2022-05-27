Владислав Пинаев: Детскую многопрофильную больницу в Нижнем Тагиле построят к 2025 году

Вчера, 26 мая, во время эфира программы «Владислав Пинаев. Разговор с городом» на канале «Тагил-ТВ» глава Нижнего Тагила озвучил сроки строительства детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле.

«Для города это очень важно, а идея буквально витала в воздухе последние десятилетия. Безусловно, это проект, который будет реализован не сегодня и не завтра. Чтобы было понятно, в 2023 году выделяются деньги на создание проекта, а в течение 2024–2025 годов будет проходить строительство», — заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, 20 мая глава региона Евгений Куйвашев в формате видеоконференции встретился с президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы Евгений Куйвашев попросил у президента помощи в реализации проекта детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле.

Проблемы со строительством детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле длятся уже 24 года. В 1998 году началось строительство, но через год работы были заморожены из-за отсутствия финансирования. Сейчас на Гальянке в районе Муринских прудов стоит заброшенный недострой. В 2019 году было определено новое место для детской больницы, а старый недострой хотели снести. Новый современный медицинский комплекс планировали возвести рядом с госпиталем имени Тетюхина на Уральском проспекте. Начало строительства планировали на 2022 год в рамках празднования 300-летия Нижнего Тагила, однако в январе 2022 года Владислав Пинаев на пресс-конференции заявил о том, что строительство детской больницы в Нижнем Тагиле переносится на неопределённый срок.