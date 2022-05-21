Губернатор Куйвашев попросил у президента денег на строительство детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле

Накануне, 20 мая, глава региона Евгений Куйвашев встретился с президентом России Владимиром Путиным, который одобрил кандидатуру губернатора на предстоящие осенние выборы. Встреча проходила в формате видеоконференции. Во время неё Евгений Куйвашев рассказал об итогах социально-экономического развития области и попросил президента о дополнительных ресурсах на развитие региональной медицины, в частности назвал проект детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле.

«Вы ставите вопрос о строительстве детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле. Я ваше соответствующее письмо направлю в правительство с целью рассмотрения. Вы просите на 2024–2025 годы предусмотреть дополнительные ресурсы. Проработайте, пожалуйста, с Министерством здравоохранения, с правительством в целом», — заявил Владимир Путин.

Трансляция встречи ввелась на телеканале «Россия 24». Помимо вопроса здравоохранения, президент и глава региона обсудили темы экологии, промышленности и сельского хозяйства. Кроме того, президент одобрил работу Куйвашева и пожелал губернатору продолжить её «в таком же ключе» в будущем. Таким образом, глава государства поддержал выдвижение Куйвашева на предстоящие осенние выборы.

Напомним, Евгений Куйвашев был полпредом президента в УрФО с 2011 по 2012 год, а Свердловскую область возглавил в 2012 году. Сейчас завершается его второй срок на посту губернатора.