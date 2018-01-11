Владимиру Путину могут создать Telegram-канал

В избирательном штабе Владимира Путина не исключили появления Telegram-канала у кандидата в президенты, пишет РИА Новости.

«Все каналы [коммуникации] будут», — подчеркнула сопредседатель штаба Елена Шмелёва.

Сопредседатель Александр Румянцев отметил, что у кандидата также появятся и другие аккаунты в социальных сетях, включая Twitter, Facebook и другие.

Накануне, 10 января, Путин впервые приехал в свой избирательный штаб, расположившийся на улице Ильинке в здании Гостиного двора. По словам президента, у штаба будет три сопредседателя: гендиректор автозавода «КамАЗ» Сергей Когогин, руководитель созданного под патронажем Путина образовательного центра для одарённых детей «Сириус» Елена Шмелёва и директор Центра детской гематологии и онкологии имени Димы Рогачёва Александр Румянцев.

Ранее сообщалось, что автор фильма «Крым. Путь на родину», политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов займёт пост пресс-секретаря предвыборного штаба президента России Владимира Путина.

В начале избирательной кампании основной целевой аудиторией Путина станут рабочие, молодёжь и пенсионеры, из основных тем кампании Путина источники назвали социальные обещания, «образ будущего» России и историю.