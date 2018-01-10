Автор фильма про Крым станет пресс-секретарём штаба Путина

Автор фильма «Крым. Путь на родину», политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов займёт пост пресс-секретаря предвыборного штаба президента России Владимира Путина, со ссылкой на два источника в штабе пишет РБК.

Сам Кондрашов на звонок издания не ответил. Журналист в 2016 году стал главой дирекции программы «Вести недели», ранее он являлся её ведущим.

Открытие штаба состоится 10 января, по словам близкого к штабу собеседника и источника в Кремле, в открытии примет участие лично Владимир Путин. Штаб будет расположен недалеко от Кремля — в Гостином дворе, в нём будут работать call-центр и общественная приёмная. Туда же на время кампании переедут и некоторые сотрудники президентской администрации.

Два собеседника, которые участвуют в предвыборной кампании главы государства, сообщили, что впервые в штабе Путина будет не один начальник. По их информации, в штабе создадут институт сопредседателей, в котором будет от двух до четырёх человек. По словам близкого к администрации президента источника, решение о создании института сопредседателей было принято из-за того, что разные группы влияния лоббировали свои варианты главы штаба.

По информации «Коммерсанта», возглавить избирательный штаб президента Владимира Путина могут руководитель движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова или глава центра одарённых детей «Сириус» Елена Шмелёва, также в качестве возможных начальников штаба называют главу президентской администрации Антона Вайно и его первого заместителя Сергея Кириенко.

В начале избирательной кампании основной целевой аудиторией Путина станут рабочие, молодёжь и пенсионеры, из основных тем кампании Путина источники назвали социальные обещания, «образ будущего» России и историю.