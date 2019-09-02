Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за отказ реструктуризовать долги пострадавших от паводка иркутян

Во время совещания в Тулуне, прошедшего 2 сентября, президент России Владимир Путин подверг критике Сбербанк за нежелание реструктуризовать кредитные задолженности жителей пострадавших от паводков районов Иркутской области.

«Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для такого банка с такими доходами, в целом по стране рекордными, это вообще несерьёзный вопрос. Они и могут, и должны это сделать», — заявил глава государства.

Вице-премьер Виталий Мутко отметил, что вопрос о реструктуризации кредитов и о кредитных каникулах для иркутян будет обсуждаться.

«Может быть, где-то индивидуальную помощь будем оказывать», — добавил зампред кабмина.

Как пишет ТАСС, президент заявил, что данный вопрос необходимо решить напрямую с руководством банка.

Напомним, первая волна паводка в Иркутской области прошла в конце июня. Тогда стихия затронула 107 населённых пунктов. В зоне затопления оказалось более 10 тысяч жилых домов. Погибло 25 человек. Пострадавшими от стихии признаны порядка 45 тысяч человек.