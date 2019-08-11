Пострадавшими от паводка в Иркутской области признали 45 тысяч человек 

Общее количество пострадавших от паводков в Иркутской области составило 45 тысяч человек. Из них 23 тысячи уже получили компенсации за утрату имущества. Размер компенсаций составил 50 тысяч рублей за частичную утрату, 100 тысяч рублей за полную.

«У нас огромное количество дел находилось в судах, и такого количества судебных решений не было никогда. Практически 4 тысячи дел в судах даёт ежедневную прибавку по количеству пострадавших. Сегодня ими признано 45 тысяч человек», — цитирует ТАСС губернатора региона Сергея Левченко.

Левченко отметил, что работа по выплатам компенсаций пострадавшим выполнена в срок, несмотря на второе наводнение.

По словам губернатора, восстановлению не подлежат около 450 домов в Тулуне. Он также напомнил, что до 15 августа региональные власти должны сформировать перечень социальных, инфраструктурных и других объектов, которые были разрушены или повреждены.