Владимир Путин прилетел в Екатеринбург

Президент России Владимир Путин прибыл в Екатеринбург, борт № 1 приземлился в аэропорту Кольцово около 17:00, со ссылкой на собственный источник пишет Znak.com.

Из аэропорта Владимир Путин отправится в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», где посетит некоторые стенды выставки ИННОПРОМ. Затем он выступит с речью на саммите GMIS, который открылся сегодня.

E1.ru пишет, что Путин уже доехал до «Экспо-центра» и находится внутри.

После этого глава государства поедет в центр Екатеринбурга, в корпус Уральского федерального университета, где пообщается со студентами и аспирантами. Студенты и журналисты ждут его в здании с 14:00 часов. Кроме того, уже несколько часов перекрыт сквер на проспекте Ленина перед зданием вуза. Несколько человек также стоят у «Дома печати», чтобы посмотреть, как кортеж президента приедет в УрФУ.