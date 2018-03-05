Владимир Путин пообещал не выдавать США обвинённых во вмешательстве в выборы россиян

Президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC News заявил, что Россия не будет выдавать США своих граждан, обвинённых во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

«Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США»,— подчеркнул Путин.

Он также заявил, что обвинённые во вмешательстве в выборы в США в 2016 году граждане не действовали от имени российских властей.

«Я знаю, что они не представляют государство или российские власти, а что именно они сделали, я понятия не имею и не знаю, кто за ними стоит»,— добавил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что хочет изучить материалы обвинения против 13 россиян, выдвинутого Минфином США в рамках «российского дела». Тогда глава государства пояснил, что если США хотят каких-либо действий со стороны России по «российскому делу», они должны обратиться в Генпрокуратуру.

Напомним, в США расследуется якобы «вмешательство России» в американские президентские выборы 2016 года. По этому делу были выдвинуты официальные обвинения 13 россиянам и трём российским компаниям, в списке обвиняемых, в частности, — Агентство интернет-исследований и бизнесмен Евгений Пригожин.