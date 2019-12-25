Владимир Путин освободил от занимаемых должностей ряд высокопоставленных силовиков

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей и увольнении нескольких руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС. Также глава государства назначил новых начальников в правоохранительные органы. Соответствующий указ был опубликован 25 декабря на официальном портале правовой информации.

Указом президента были уволены первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко, который 30 ноября был задержан за получение взятки, замначальника ГУ МВД РФ по Воронежской области Вячеслав Воронцов, заместитель руководителя ГУ криминалистики СК РФ Сергей Рябов, начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС. Также был уволен начальник УВД на Московском метрополитене Николай Савченко — предположительно, из-за инцидента на станции метро «Рязанский проспект», когда полицейский открыл стрельбу из табельного оружия по коллегам из отдела собственной безопасности.

От занимаемых должностей были освобождены начальник управления кадров ФСИН полковник Александр Пирогов и прокурор Омской области Анастас Спиридонов.

Как пишет ТАСС, президент назначил начальников УМВД РФ по Архангельской и Тюменской областям. Полковник юстиции Владимир Терентьев назначен первым заместителем руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю. На пятилетний срок был назначен прокурором Республики Северная Осетия Александр Морозов. Александр Семёнов получил должность прокурора Томской области, Александр Лоренц — прокурора Ставропольского края, Александр Гулягин — прокурора Воронежской области и Анатолй Богданчиков — прокурора Республики Алтай.