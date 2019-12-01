Стали известны подробности по делу Михаила Бусылко, задержанного при получении взятки

Адвокат Юрий Еланцев, который представляет интересы Владислава Вострецова, выступившего посредником при передаче взятки первому заместителю начальника СУ СК по Свердловской области Михаилу Бусылко, раскрыл подробности уголовного дела.

Правозащитник рассказал Znak.com, что Бусылко задержали в пятницу в 18:45 на парковке у «Мегамарта» на улице Айвазовского в Екатеринбурге при передаче 300 тысяч рублей. Предполагалось, что общая сумма взятки составит 1,8 млн рублей. При этом «Ъ-Урал» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах писал, что речь идёт о сумме 18 млн рублей.

По словам Еланцева, к его подзащитному обратился бизнесмен Виталий Трухин с просьбой помочь возобновить уголовное дело о хищении активов завода АО «Металлургический завод имени Бардина» (БМЗ). Вострецов попросил помощи у Бусылко, пообещав ему денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей за возбуждение дела. Также Вострецов попросил Трухина заплатить ему порядка 200 тысяч в качестве гонорара.

Правоохранители задержали Вострецова в пятницу, 29 ноября, после того как Трухин написал заявление о вымогательстве.

1 декабря Ленинский районный суд Екатеринбурга поместил Михаила Бусылко под домашний арест до 28 января 2020 года. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда. Мера пресечения в отношении второго фигуранта уголовного дела Владислава Вострецова пока не определена.