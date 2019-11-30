В Екатеринбурге задержали первого замруководителя СУ СКР по Свердловской области во время получения взятки

Первого заместителя руководителя СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко 29 ноября задержали при получении взятки. По информации источников «Ъ-Урал» речь идёт о сумме 18 млн рублей. Также известно, что деньги высокопоставленному силовику передавал адвокат.

По данным Znak.com, Бусылко будет вынесена мера пресечения в виде ареста.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области официально подтвердили данную информацию.

«Михаил Бусылко и адвокат задержаны при получении взятки в ходе совместно проведенных с УФСБ России по Свердловской области оперативных мероприятий. Незаконное вознаграждение предназначалось за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела», — сообщили в ведомстве.

Михаилу Бусылко 43 года, он родился в Свердловске. В 1998 году окончил УрГЮА. Занимал должности следователя прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга, старшего следователя прокуратуры Свердловской области, а также следователя по особо важным делам управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. С 2011 года занимал должность заместителя руководителя следственного управления СК России по Уральскому федеральному округу.

Бусылко считается человеком бывшего начальника СУ СКР по региону Валерия Задорина, который покинул свой пост после дела о «борзоте» из Нижнего Тагила. Напомним, на прямую линию президента РФ пришло обращение от сотрудников НТЗТИ, где руководитель долгое время не выплачивал заработную плату и заявил, что не выплатит долги, «пока президент лично к нему не обратится». Позже Задорина восстановили в должности, но в 2018 году его сменил на посту выходец из Тюмени Михаил Богинский.