Владимир Путин назначил нового руководителя СУ СКР по Свердловской области и замначальника регионального полицейского главка

Генерал-лейтенант Михаил Богинский назначен главой СУ СКР по Свердловской области. Соответствующее постановление президента России Владимира Путина опубликовано на сайте правовой информации. Известно, что до этого он 11 лет возглавлял тюменский региональный следственный главк. Богинский сменил на этом посту Валерия Задорина, который ушёл в отставку в апреле 2018 года.

Также указом президента заместителем начальника Главного управления МВД по Свердловской области — начальником полиции назначен полковник Андрей Постовалов, занимавший аналогичную должность в полиции Курганской области с 2016 года.