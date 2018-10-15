Директор НТЗТИ получил за «борзоту» два года колонии

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор учредителю и директору Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Денису Кокорину. Бизнесмен признан виновным в частичной невыплате зарплаты свыше трёх месяцев, полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев, мошенничестве в особо крупном размере и сокрытии денежных средств организации (ст. 145.1, 159 и 199.2 УК РФ). С 21 июля 2017 года Кокорин находился под домашним арестом.

Суд приговорил Кокорина к лишению свободы на два года в колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей. После вынесения приговора его взяли под стражу в зале суда. Ранее прокуратура запросила для Дениса Кокорина четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей.

По данным следствия, предприниматель разработал план вывода денежных средств завода в подконтрольную фирму «УралЭнергоМаш», с которой были заключены фиктивные договоры поставки товара. По версии следствия, Кокорин давал указания главному бухгалтеру о переводе средств на счёт «УралЭнергоМаша». По этой схеме с НТЗТИ было выведено около 23 миллионов рублей. Также Кокорин скрыл денежные средства завода в размере 4,9 миллиона рублей. С декабря 2015 по январь 2017 года он не выплачивал зарплату работникам предприятия, хотя средства на это имелись. Задолженность перед 195 сотрудниками НТЗТИ превысила 13 миллионов рублей. Общий ущерб заводу от действий «борзого» директора оценили в 23 миллиона рублей. Обвинительное заключение по уголовным делам в отношении Кокорина было утверждено в сентябре 2017 года. Первое заседание суда состоялось в декабре, на нём Денис Кокорин признал себя виновным лишь в частичной невыплате заработной платы рабочим предприятия.

На проблемы рабочих НТЗТИ обратил внимание президент Владимир Путин. На встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым в начале июля прошлого года он рассказал, что к нему на прямую линию пришло обращение от сотрудников завода, которым отказались платить зарплату, пока к руководству завода не обратится глава государства. «Надо понять, откуда такая “борзота”», — подчеркнул тогда Владимир Путин. В течение первых суток после слов главы государства о «борзоте» тагильских бизнесменов рабочим выплатили большую часть долга. Отец управляющего директора НТЗТИ, бывший собственник предприятия Вячеслав Кокорин, заявил тогда, что выплатил долг из личных средств.