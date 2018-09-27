Прокуратура запросила для «борзого» директора НТЗТИ Дениса Кокорина 4 года тюрьмы

Прокуратура запросила для учредителя и директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Дениса Кокорина четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей. Заявление было сделано сегодня, 27 сентября, в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила, пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу свердловской прокуратуры. Ожидается, что приговор Кокорину будет оглашён 15 октября.

Кокорин обвиняется в частичной невыплате зарплаты свыше трёх месяцев, полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев, мошенничестве в особо крупном размере и сокрытии денежных средств организации (ст. 145.1 УК РФ, ст. 159 УК РФ и ст. 199.2 УК РФ). Обвинительное заключение по уголовным делам в отношении него было утверждено в сентябре 2017 года. Под домашний арест директора предприятия поместили 21 июля.

По версии следствия, Кокорин разработал план вывода денежных средств завода в подконтрольную фирму. С ООО «УралЭнергоМаш» были заключены фиктивные договоры поставки товара. Мужчина, как считает следствие, давал указания главному бухгалтеру о переводе средств на счёт «УралЭнергоМаша». По этой схеме с НТЗТИ было выведено около 23 миллионов рублей. Также Кокорин скрыл денежные средства завода в размере 4,9 миллиона рублей. С декабря 2015 по январь 2017 года он не выплачивал зарплату работникам предприятия, хотя средства на это имелись. Задолженность перед 195 сотрудниками НТЗТИ превысила 13 миллионов рублей. Общий ущерб заводу от действий «борзого» директора оценили в 23 миллиона рублей.

На проблемы рабочих НТЗТИ обратил внимание президент Владимир Путин. На встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым в начале июля прошлого года он рассказал, что к нему на прямую линию пришло обращение от сотрудников завода, которым отказались платить зарплату, пока к руководству завода не обратится глава государства. «Надо понять, откуда такая „борзота“», — подчеркнул тогда Владимир Путин. В течение первых суток после слов главы государства о «борзоте» тагильских бизнесменов рабочим выплатили большую часть долга. Отец управляющего директора НТЗТИ Дениса Кокорина, бывший собственник предприятия Вячеслав Кокорин, заявил тогда, что выплатил долг из личных средств.