Владелец «Тагилхлеба» Станислав Бойко задолжал мэрии Нижнего Тагила 855 тысяч рублей

В июле этого года администрация Нижнего Тагила направила в Арбитражный суд Свердловской области шесть исков к индивидуальному предпринимателю, владельцу ООО АПХК «Тагилхлеб» и экс-депутату Станиславу Бойко. Общая сумма претензии составляет 855 тысяч рублей.

В пресс-службе мэрии АН «Между строк» пояснили, что исковые заявления поданы муниципальным казённым учреждением «Центр земельного права» от имени администрации города. Предмет исков — взыскание задолженности за пользование земельными участками. Суммы исков варьируются от 59 до 290 тысяч рублей. Сам Станислав Бойко от комментариев АН «Между строк» отказался.

Станислав Бойко являлся депутатом шестого созыва городской думы, входил в Совет директоров мэрии, который был создан для взаимодействия органов местного самоуправления и бизнесменов, оттуда тагильчанин выбыл весной 2022 года. В этом же году предприниматель покинул и политсовет «Единой России».