Вкладчикам «Уралрансбанка» начали выплачивать компенсации

Сегодня Сбербанк начинает выплачивать компенсации вкладчикам «Уралтрансбанка», сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В Свердловской области страховку АСВ получат порядка 29,6 тысячи человек, им выплатят около 6,9 млрд рублей.

Выплаты будут вестись в шести субъектах Федерации, общая сумма выплат всем вкладчикам уральского банка составит 7,25 млрд рублей. Право на компенсацию от АСВ имеют порядка 32,7 тысячи вкладчиков, в том числе около 2,2 тысячи предпринимателей — выплаты для них составят 240,8 млн рублей.

Напомним, 25 октября Центробанк отозвал лицензию у «Уралтрансбанка», в котором, помимо счетов обычных граждан, находились счета пенсионеров и получателей социальных выплат.

В сообщении об отзыве лицензии Банк России сообщал, что «Уралтрансбанк» систематически занижал величину принимаемого кредитного риска.

«Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа в 2017 году выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка, несоблюдение обязательных нормативов и, как следствие, наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — говорилось в официальном сообщении регулятора.

На 1 июля у банка было одно представительство в Москве и порядка трёх десятков офисов в нескольких регионах России. Самая большая филиальная сеть была в городах Свердловской области.