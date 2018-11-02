Выплачивать деньги клиентам лишившегося лицензии «Уралтрансбанка» будет «Сбербанк»

Выплачивать страховое возмещение клиентам «Уралтрансбанка» будет Сбербанк. Компания стала победителем конкурса по отбору банков-агентов. Об этом АН «Между строк» сообщили в департаменте общественных связей Агентства по страхованию вкладов. Тагильчане могут подать заявление и получить страховые выплаты с 6 ноября. Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приёма заявлений появится позже.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Уральского транспортного банка» 25 октября этого года. На сайте регулятора говорится, что в ПАО «Уралтрансбанк» использовалась универсальная бизнес-модель, связанная с кредитованием юридических и физических лиц с привлечением в качестве основного источника фондирования денежных средств населения, при этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска. По данным на октябрь, в банке находилось около 7,5 миллиарда рублей средств населения. Там в том числе были счета пенсионеров и получателей социальных выплат.

По величине активов, согласно данным РИА «Рейтинг», банк на 1 сентября занимал 190-е место в банковской системе РФ.