Виновника смертельной аварии на Малышева приговорили к 9 годам и 3 месяцам колонии

Ленинский районный суд вынес решение по делу 25-летнего жителя Екатеринбурга Владимира Васильева: его признали виновным в смертельном ДТП на Малышева в августе 2019 года и приговорили к 9 годам и 3 месяцам колонии, пишет E1.ru.

По версии следствия, во время вечеринки на ЖБИ Васильев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял автомобиль своего приятеля, припаркованный у дома на улице 40 лет Комсомола, и поехал по городу, значительно превышая скорость. На перекрёстке Малышева — Московский он попал в аварию с пятью автомобилями, в результате которой погибли два человека.

В прокуратуре пришли к выводу, что следствие собрало достаточно доказательств того, что Васильев в момент аварии был пьян и угнал автомобиль друга. Сам Васильев до сих пор настаивает на версии о том, что ему стало плохо за рулём. Также во время следствия выяснилось, что анализы за виновника страшной аварии сдал его отец, высокопоставленный служащий Росгвардии. Сам полковник между тем ушёл от ответственности — в 58-м военном следственном отделе СКР по ЦВО отказались возбуждать уголовное дело. Следователи установили вину полковника Васильева, но освободили его от ответственности на основании примечания к статье 316 УК РФ «Укрывательство преступлений» как близкого родственника.