Виновнику смертельного ДТП на Малышева переквалифицировали обвинение на более тяжкое

Следствие переквалифицировало основную статью обвинения Владимиру Васильеву, который в августе спровоцировал ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге с двумя погибшими и несколькими пострадавшими, на более тяжкую, со ссылкой на адвоката Фонда Ройзмана Александра Шумилова пишет Znak.com.

Теперь Васильев обвиняется по части 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения»), изначально его обвиняли по части 5 той же статьи («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), и с самого же начала представители потерпевших настаивали на переквалификации. Максимальное наказание по части 5 составляет 5 лет лишения свободы, а по части 6 — от 8 до 15 лет лишения свободы.

«Переквалификация произошла потому, что было установлено, что анализы, которые Васильев сдавал при медосвидетельствовании, были подменены. Подмена считается отказом от медосвидетельствования, что автоматически приравнивается к состоянию опьянения», — пояснил адвокат.

Напомним, авария на пересечении улиц Малышева и Московской произошла в воскресенье, 4 августа, в 5:55. По данным ГИБДД, водитель KIA Rio двигался по улице Малышева со стороны Шейнкмана в сторону Московской, на перекрёстке с Московской он по касательной задел автомобиль SsangYong, после этого врезался в такси UBER, которое стояло на перекрёстке на запрещающий красный свет. От удара автомобиль такси столкнулся с Toyota, а Toyota — с Volkswagen. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте.

Водителя KIA Владимира Васильева задержали после того, как он прошёл курс лечения в больнице. Во время заседания по избранию меры пресечения молодой человек заявил, что у него были проблемы с головой и в момент аварии он находился «в полуобморочном состоянии».

При сдаче анализов для определения степени опьянения водителя в банке с мочой обнаружили ДНК отца Васильева — ветерана Росгвардии Андрея Васильева. Сам отец заявлял в программе «Первая передача» на НТВ, что ничего не подменял.