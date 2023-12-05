Виновник крупного пожара в Висиме, уничтожившего 7 жилых домов, предстанет перед судом

Житель Нижнего Тагила, по вине которого 25 апреля 2023 года в посёлке Висим возник крупный пожар, предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Преступление, инкриминируемое 30-летнему тагильчанину по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности), предусматривает до года лишения свободы.

В ведомстве сообщили, что в этот день мужчина проводил сварочные работы по монтажу теплицы на своём дачном участке вопреки объявленному в регионе особому противопожарному режиму. В ходе работ частицы расплавленного металла разнесло ветром, что привело к возгоранию сухой травы в окрестностях. Погода только способствовала распространению огня, в результате чего пожар бушевал на территории 10 близлежащих участков.

Агентство новостей «Между строк» уже рассказывало о последствиях этого пожара. С фоторепортажем и подробным рассказом жителей посёлка о случившемся можно ознакомиться по ссылке. Напомним общая площадь пожара составила 650 м². Основные очаги были зафиксированы на двух улицах: Октябрьской и Большевистской. В его тушении участвовали 51 человек личного состава и 10 единиц техники. Огонь уничтожил семь домов и прилегающие жилые постройки, ещё один дом с баней сильно пострадали. Общая сумма ущерба составила свыше 11,6 млн рублей, сообщили в прокуратуре. Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал вину в полном объёме.