«Верните нам Носова!» За кого из кандидатов на пост главы Нижнего Тагила проголосовали бы тагильчане (ВИДЕООПРОС)

Уже скоро, 12 октября, станет известно, кто займёт кресло градоначальника в Нижнем Тагиле. Напомним, что после реформы 2018 года прямые выборы мэра были отменены и кандидатуру главы города стали утверждать депутаты местной думы.

Несмотря на отсутствие народного голосования, агентство новостей «Между строк» решило узнать мнение тагильчан о том, кого бы они хотели видеть на посту мэра. Горожане выбирали из семи кандидатов, которые подали документы в конкурсную комиссию.

Большинство респондентов узнают из всех претендентов лишь действующего главу Владислава Пинаева. Примерно половина из числа его узнавших отдают голос Пинаеву только на этом основании, но другая половина не хочет, чтобы он ещё один срок занимал должность градоначальника.

Те, кто не поддерживает Пинаева, готовы отдать предпочтение начальнику отдела городского хозяйства ЗАТО Свободный Андрею Мельникову, а также проголосовать за атамана хутора «Нижнетагильский» Серея Мошина и директора автомойки Фёдора Трачука. При этом тагильчане часто вспоминают бывшего мэра Сергея Носова и высказывают пожелание о том, чтобы он вернулся в Нижний Тагил.

АН «Между строк» также провело голосование по кандидатам на должность мэра на своей странице во «ВКонтакте». В нём приняли участие 494 человека, среди которых Пинаева готовы поддержать 43,72% из числа опрошенных, на втором месте Фёдор Трачук — 29,35%. В нашем Telegram-канале проголосовали 249 человек (Пинаев — 46%, Трачук — 16%). Остальные кандидаты идут с большим отставанием.

Напомним, что стать мэром города может любой гражданин старше 21 года. В прошлых выборах участвовали пять человек.