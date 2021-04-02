Верховный суд отказался отменить масочный режим в России

Верховный суд отказал в удовлетворении иска общественной организации «Лига защитников пациентов», требовавшей отменить масочный режим в России, пишет РИА Новости.

Коллективный иск подали почти полторы тысячи человек из разных регионов страны, они просили признать недействующим пункт Санитарно-эпидемиологических правил о «соблюдении всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытьё рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдении социальной дистанции от 1,5 до 2 метров».

По мнению истцов, маски вредят здоровью людей, страдающих астмой или когнитивными нарушениями.

«Глухие люди читают по губам — мы лишили их такой возможности», — заметил представитель истцов Александр Саверский.

Маски дают ложное чувство безопасности, из-за чего люди могут пренебрегать другими средствами профилактики, считает юрист. Он также заявил о «медицинской диктатуре, где право на здоровье подавляет остальные гражданские права».

Против удовлетворения иска возражала представитель Роспотребнадзора, её поддержала представитель Генпрокуратуры.

Многие истцы не смогли попасть в зал суда из-за того, что отказывались надевать маски, а без них в здание суда не пускают, отмечает агентство.

Обязательный масочный режим ввели в октябре 2020 года постановлением Роспотребнадзора. Ведомство рекомендовало россиянам носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах.