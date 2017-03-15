Верховный суд отказался признать помилованную Севастиди невиновной

Верховный суд вынес решение по делу осуждённой за SMS Оксаны Севастиди. Суд постановил смягчить приговор и сократить его с семи лет лишения свободы до трёх, сообщает «Интерфакс». Заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее Севастиди была помилована решением президента России Владимира Путина, 12 марта она вышла на свободу. Несмотря на помилование, её защита не стала отзывать иск об отмене приговора из Верховного суда, так как помилование не относится к реабилитирующим обстоятельствам.

По словам адвоката Ивана Павлова, Севастиди написала прошение о помиловании по требованию начальника СИЗО «Лефортово», который сказал ей, что президент Путин обещал «разобраться в деле». Как утверждает адвокат, Севастиди писала прошение под диктовку начальника следственного изолятора.

Напомним, Оксану Севастиди приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене в марте 2016 года. Поводом стали сообщения, которые она отправила знакомому в Грузии перед началом военного конфликта 2008 года. Она написала, что видела поезд с военной техникой, который шёл в сторону Абхазии.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ъ»