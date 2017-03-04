Путин помиловал осуждённую за SMS уроженку Екатеринбурга

Президент России Владимир Путин помиловал Оксану Севастиди, осуждённую за SMS о продвижении российской военной техники перед боевыми действиями в Грузии. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Севастиди – уроженка Екатеринбурга, сейчас живёт в Сочи. В 2008 году она отправила своему знакомому в Грузии SMS, в которых сообщила, что видела в Сочи идущий в сторону Абхазии поезд с военной техникой. Спустя восемь лет суд квалифицировал это как государственную измену и приговорил женщину к семи годам лишения свободы. В конце 2016 года Путин во время ежегодной пресс-конференции назвал приговор слишком «жёстким и странным».

В 2014 году, напоминает Republic, за аналогичные SMS о передвижении военной техники к шести годам приговорили другую жительницу Сочи, Екатерину Харебаву. Она вышла на свободу в 2016 году. Всего правозащитникам известно о десяти приговорах за госизмену, которые с 2013 года вынес Краснодарский районный суд. По данным «Интерфакса», одно из дел связано с Олимпиадой в Сочи.

Агентство новостей «Между строк»