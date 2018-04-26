Венгры попросили федеральных чиновников отдать им многомиллиардную концессию по спасению системы водоснабжения Нижнего Тагила без конкурса

26.04.2018 16:37
Венгры попросили федеральных чиновников отдать им многомиллиардную концессию по спасению системы водоснабжения Нижнего Тагила без конкурса

АО «Уральская водная компания» (УВК) решила добиться заключения концессионного соглашения по спасению системы водоснабжения Нижнего Тагила на 12 миллиардов рублей через федеральных чиновников. На такие меры УВК пошла после того, как к борьбе за концессию подключились структуры «РКС» Виктора Вексельберга, «Росводоканал» («Альфа-групп» Михаила Фридмана) и тюменские олигархи Бобров и Биков (в виде дочернего предприятия АО «Облкоммунэнерго»). Появление новых игроков вынудило тагильскую администрацию объявить конкурс на заключение концессионного соглашение, хотя создание и реализацию проекта по модернизации водоочистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилища летом прошлого года инициировала именно УВК.

«Российско-венгерское предприятие АО "Уральская водная компания" и ресурсоснабжающая организация города "Водоканал-НТ" готовы приступить к немедленной реализации проекта. Но сегодня в соответствии с действующим законодательством требуется затратить ещё не менее шести месяцев на проведение конкурсных процедур, что существенно отодвигает сроки начала реализации проекта и превращает его из социального в коммерческий. В связи с этим АО "Уральская водная компания" и её венгерские партнёры обратились в Российско-Венгерскую межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству с просьбой вынести в правительство РФ вопрос о признании АО "УВК" единственным исполнителем по данному проекту», — говорится в заявлении на сайте УВК.

В компании отметили, что уже потратили год на разработку проекта реконструкции водного хозяйства в Нижнем Тагиле в 2018–2024 годах с объёмом инвестиций 12,4 миллиарда рублей. Её специалисты также предложили городу второй этап реконструкции, рассчитанный на модернизацию трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения с объёмом инвестиций до шести миллиардов рублей.

В начале апреля в администрации Нижнего Тагила была создана рабочая группа для подготовки к заключению многомиллиардного концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения города. Гендиректор АО «Уральская водная компания» Сергей Хван рассчитывал на то, что концессионное соглашение с тагильской администрацией будет заключено уже в мае.

Напомним, в последние два года в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака и ионов аммония гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки.

АО «Уральская водная компания» зарегистрировано в Свердловской области. 50% его акций принадлежат учредителю — ЗАО «Будапештский водоканал», ещё 50% — российскому экологическому фонду «Вода Евразии».

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