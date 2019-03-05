Венедиктов обратился в Верховный суд из-за штрафа за ссылку на ролик Собчак с матом

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своём телеграм-канале сообщил, что направил в Верховный суд жалобу из-за штрафа, который Роскомнадзор наложил на радиостанцию из-за ссылки на публикацию блога Ксении Собчак, где была гиперссылка на видео с матом.

В жалобе Венедиктов попросил Верховный суд разъяснить судам, что такое гиперссылка.

Напомним, суд из-за публикации оштрафовал «Эхо Москвы» на 20 тысяч рублей, а главного редактора сайта Виталия Рувинского — на пять тысяч. Рувинский подчёркивал, что нецензурная брань не публиковалась на сайте «Эха», однако в Роскомнадзоре назвали ссылку на видео в блоге Собчак «неотъемлемой частью контента».

Речь идёт о записи в блоге Собчак от 30 января 2018 года, в ней Собчак рассказывает о поездке в Чечню в качестве кандидата в президенты России. В блоге она поставила ссылку на ролик, где один из местных жителей говорит в её адрес слово «*******» (уезжай).