Роскомнадзор подал в суд на «Эхо Москвы» из-за ссылки на видео с нецензурной бранью в адрес Собчак

Мировой судья Пресненского района 27 апреля рассмотрит административный материал в отношении «Эха Москвы» и главного редактора сайта этого СМИ Виталия Рувинского по иску Роскомнадзора, пишет «Интерфакс».

Претензии ведомства вызвала гиперссылка на видеоролик, размещённая в блоге кандидата в президенты РФ Ксении Собчак на сайте «Эхо Москвы». На видеоролике запечатлён момент из поездки Собчак в Грозный: вокруг неё собрались несколько местных жителей, они оскорбляли её, а один из молодых людей в ходе перепалки использовал нецензурную брань в адрес телеведущей.

Административный протокол составлен по части 3 статьи 13.21 КоАП РФ («Распространение продукции СМИ, содержащей нецензурную брань»). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа для должностного лица в сумме от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, для юрлица — от 20 тысяч до 200 тысяч рублей с удалением предмета нарушения.

Главред «Эха» Алексей Венедиктов подчеркнул, что радиостанция будет судиться и защищать Виталия Рувинского. Он отметил, что считает иск необоснованным, и заявил, что «Эхо» формирует команду юристов, чтобы заняться кейсом гиперссылок в целом.

«Содержание гиперссылок не может быть ответственностью редакции. Это неправильная трактовка закона, который фактически внутри интернета запрещает ставить ссылки любому. В этом вопросе мы готовы дойти до Конституционного суда РФ и ЕСПЧ, чтобы он определил трактовку данной нормы», — сказал Венедиктов.

Он также добавил, что Ксения Собчак разместила ссылку в период, когда являлась кандидатом в президенты, и её блог должен расцениваться как «заявление официального лица», а потому статья 57 закона о СМИ освобождает радиостанцию от ответственности. Венедиктов сообщил, что в суде юристы «Эха Москвы» будут ходатайствовать о привлечении в качестве третьей стороны Ксении Собчак как автора текста в блоге. При этом корректировать и удалять гиперссылку на сайте «Эха» пока не будут.