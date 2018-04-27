Суд оштрафовал главреда сайта «Эха Москвы» за ссылку на ролик Собчак с матом

Мировой суд 416-го участка Москвы оштрафовал главного редактора сайта радиостанции «Эхо Москвы» Виталия Рувинского на пять тысяч рублей из-за публикации блога Ксении Собчак, в котором была гиперссылка на видео с матом, пишет «Медиазона».

Иск к «Эху Москвы» и главреду сайта подал Роскомнадзор, речь идёт о записи в блоге Собчак от 30 января 2018 года «Я совсем не обижена, я всё понимаю. Я точно знаю, что чеченский народ другой». В ней Собчак рассказывает о своей поездке в Грозный и ставит ссылку на видеоролик, в котором житель города предлагает Собчак покинуть город, употребляя мат.

В ходе заседания суда Рувинский отметил, что материал был опубликован 30 января, а протокол Роскомнадзор составлен 23 марта.

«Подчеркну, что нецензурная брань не публиковалась на сайте "Эха Москвы". Хотел бы оспорить протокол, поскольку брань содержалась по гиперссылке. За два месяца с 30 января по 23 марта мы были лишены возможности и физической и технической контролировать контент, содержимое сторонних сайтов. Ни один закон на редакцию такой ответственности не возлагает. Никто не может сказать, содержалась ли нецензурная брань по ссылке на момент публикации», — сказал главред сайта.

В свою очередь представитель Роскомнадзора Алексей Галчев назвал ссылку на видео в блоге Собчак «неотъемлемой частью контента». По его словам, это «прямой способ распространения нецензурной брани», а «редакция знала о содержании материала по гиперссылке».