Венедиктов назвал «неправильным токсичным решением» отказ ЦИК в регистрации Навального

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своём Telegram-канале назвал «неправильным токсичным решением» отказ ЦИК в регистрации Алексея Навального в качестве кандидата на президентских выборах.

«Выборы мэра Москвы в 2013 году показали, что Алексей Анатольевич пользуется значительной поддержкой избирателей. Решения Европейского суда по правам человека, а затем и Верховного суда РФ показали, что уголовные дела и приговоры против него возбуждены и проведены в судах с большим количеством отклонений от УК и УПК, содержат политические мотивы и вследствие этого должны быть отменены. Любой беспристрастный наблюдатель, не являющийся избирателем Алексея Навального, увидит невооружённым глазом политическую подоплёку недопуска его к президентской избирательной кампании. И, цитируя великого Талейрана, отмечу: "Это хуже, чем преступление. Это ошибка"», — написал главред «Эха Москвы».

Напомним, накануне Центризбирком отказал в регистрации группе избирателей, созданной для поддержки выдвижения оппозиционера Алексея Навального в качестве кандидата в президенты РФ из-за непогашенной судимости. Через некоторое время после решения ЦИК на сайте Навального и его YouTube-канале был опубликован ролик, в котором оппозиционер призывает объявить «забастовку избирателей». По его словам, в рамках забастовки его избирательные штабы не будут расформированы, а «будут превращены в штабы забастовки».