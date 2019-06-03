«Ведём себя как Свердловск»: Алтушкин усомнился, что Екатеринбург «заслужил» собор Святой Екатерины

Глава РМК Игорь Алтушкин в интервью журналу «Русский репортёр» заявил, что после митингов в Екатеринбурге сомневается в том, что городу действительно нужен собор Святой Екатерины.

По его словам, «Екатеринбургом-то мы стали, а ведём себя как Свердловск».

«Я в гармонии со своей душой, потому что цели мои были искренними и бескорыстными. Мы хотели, чтобы у города появился храм его покровительницы. Но сейчас мы не готовы к обратной связи. Я не готов. Пусть пройдёт время. Должно пройти время… Я не знаю, заслужил этот город храм или не заслужил», — сказал Игорь Алтушкин.

Бизнесмен пояснил, что время нужно, чтобы проанализировать ситуацию, и пообещал, что продолжит заниматься разными социальными проектами в городах присутствия РМК.

Он добавил, что после митингов его детям стали поступать угрозы, а «преподаватели в университетах сейчас ведут себя не совсем адекватно».

«Но они [дети] достойно держат удар. Вы знаете, то, что я сейчас чувствую, — это не злость, не обида», — подчеркнул глава РМК.

Напомним, с 13 мая в Екатеринбурге неделю шли несанкционированные митинги из-за планов по строительству собора Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. В итоге городские власти согласились провести опрос, чтобы выбрать площадку, которая устроит большинство жителей. Затем УГМК и РМК выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что, когда будет принято решение по месту для храма, металлургические холдинги рассмотрят вопрос о финансировании проекта.