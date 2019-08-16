«Ведомости»: Сбербанк запустит оплату по отпечатку пальца и по лицу

Сбербанк готовится внедрить технологию оплаты в магазинах по отпечатку пальца или изображению лица, со ссылкой на обновлённые условия расчётов с торговыми точками пишут «Ведомости».

Чтобы воспользоваться услугой, нужно пройти регистрацию в магазине, где есть специальное оборудование, это смогут сделать те клиенты банка, которые до этого дали согласие на обработку биометрических данных. Во время регистрации нужно вставить карту в биотерминал, создать пароль и предоставить отпечаток пальца или изображение лица. После этого платить можно будет как по биометрическим данным, так и картой. Прикрепить отпечаток или изображение лица можно только к одной карте. Вернуть товар по биометрическим данным нельзя: нужно будет предоставить свою банковскую карту.

Издание отмечает, что Сбербанк в этом году объявил конкурсы на закупку биометрических терминалов с камерами, которые могут считывать отпечатки пальцев, а также заказал доработку программного обеспечения для безналичных расчётов по биометрическим данным. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.