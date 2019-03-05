ВЦИОМ отказался публиковать результаты опроса о «Профсоюзе Навального»

Всероссийский центр исследования общественного мнения в ходе февральского опроса о профсоюзах узнал мнение россиян о проекте «Профсоюз Навального», однако эти данные не вошли в опубликованный на сайте государственного центра отчёт, со ссылкой на респондента из выборки ВЦИОМ и источник в организации пишут «Ведомости».

Опрос проводился 12 февраля, Алексею Навальному была посвящена третья часть опроса. У респондентов спрашивали, знают ли они политика, как к нему относятся, что думают об организуемых им акциях протеста и может ли Навальный со сторонниками изменить ситуацию в стране к лучшему.

По словам участника опроса, отдельная группа вопросов касалась «Профсоюза Навального»: респондента спрашивали, слышал ли он об этом проекте, как относится к этой идее, нужен ли такой профсоюз, сможет ли он добиться заявленных целей, хотел бы сам опрашиваемый туда обратиться.

Результаты опроса на сайте ВЦИОМ были опубликованы 1 марта, в них говорится, что 53% респондентов считают, что профсоюзы не помогают защищать трудовые права, 82% опрошенных заявили, что профсоюзы в России не играют значительной роли. При этом 71% россиян сказали о необходимости работы таких организаций в стране. Упоминаний «Профсоюза Навального» в этой публикации нет. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров отказался от комментариев.

О запуске проекта «Профсоюз Навального» политик Алексей Навальный объявил 24 января. По его словам, в профсоюз могут обратиться работники бюджетных сфер, чтобы пожаловаться на низкую зарплату. После этого юристы отправят жалобы в правоохранительные органы и будут «добиваться того, чтобы зарплата была повышена».

Накануне Навальный в эфире собственной программы на YouTube предложил юридическую помощь работникам УВЗ, которые судятся с предприятием из-за уменьшения заработной платы.