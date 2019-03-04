Навальный хочет помочь рабочим «Уралвагонзавода» судиться из-за низких зарплат (ВИДЕО)

Оппозиционер Алексей Навальный в эфире еженедельной программы «Навальный LIVE» прокомментировал ситуацию с гибелью на «Уралвагонзаводе» 27-летнего рабочего.

«Люди доведены до отчаяния из-за того, что у них нет никаких перспектив», — подчеркнул Навальный.

Он отметил, что в среднем в вакансиях по рабочим специальностям на УВЗ предлагают зарплату 20 тысяч рублей.

«Как за эти деньги может жить и выживать семья взрослого мужчины? Это человек, который много работает, тратит много физических сил, ему нужно нормально питаться как минимум. Может ли он это делать за 20 тысяч? Не может», — подчёркивает оппозиционер.

Он отметил, что заработные платы рабочих предприятия кажутся максимально мизерными на фоне квартиры за 5 млрд рублей, которой владеет глава госкорпорации «Ростех» (в которую входит УВЗ) Сергей Чемезов. По словам Навального, для покупки подобной квартиры рабочему нужно работать 20 тысяч лет.

Оппозиционер также рассказал, что 25 рабочих предприятия судились с УВЗ из-за новых правил расчёта зарплаты, из-за которых их и без того небольшая заработная плата уменьшилась.