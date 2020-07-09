«Важно сохранить это место как арт-пространство». Участники группировки ЖКП ищут покупателя для своей культовой квартиры-галереи

Участники арт-группировки ЖКП Ксения Кошурникова и Алексей bubb Токмаков решили выставить на продажу свою двухкомнатную квартиру на Лебяжке, в которой жили на протяжении 10 лет. Художники обещают оставить новому владельцу хранящиеся в квартире произведения искусства, но при условии, что их смогут увидеть все желающие горожане. Одну комнату они предлагают использовать в качестве выставочного зала с постоянной экспозицией, а вторую — для временной экспозиции или как жилое помещение.

Квартира Ксюши и Лёши — культовое место в арт-тусовке города. Именно здесь в 2013 году зародились многолетний проект ЖКП, идеи произведений, инсталляций и выставок. В квартире бывали известные далеко за пределами Свердловской области авторы, гостили немецкие художники, участники III Уральской индустриальной биеннале современного искусства. А ещё здесь проходили съёмки фильма «Комарова 2» Кости Булатова и документалки «После Народной» Вадима Кострова.

«Десять лет мы формировали вокруг себя художественную среду, выходили на диалог с соседями и управляющей компанией, расписывали фасад дома, строили снежный городок. Благодаря всему этому в 2013 году двор получил звание лучшего двора в Нижнем Тагиле. Вместе с друзьями мы позиционировали Лебяжку как художественный район, насыщали её стрит-артом, устраивали квартирники, кинопоказы, проводили выставки дома и на улице. У нас дома хранится большая коллекция работ участников ЖКП и других современных художников», — рассказала «Афише МС» Ксюша Кошурникова.

Большая комната сегодня представляет собой выставочный зал. Стены украшают работы известного российского художника Леонида Тишкова, мэтра тагильской графики Владимира Зуева, Анны и Виталия Черепановых, Алисы Горшениной, Ксении Лариной, Людмилы Калиниченко, Эльдара Ганеева из краснодарской группы ЗИП.

Один из главных объектов квартиры-галереи — первый образец единственного в мире аппарата по продаже современного искусства «Банкомарт». В 2017 году изобретение Александра Баталова и Алексея bubb Токмакова участвовало в качестве номинанта в проекте Google «Вдали от столиц».

«Мы хотим сделать постоянную экспозицию в зале и найти человека, заинтересованного в сохранении истории и в развитии тагильского искусства, тем более что уже несколько лет внимание кураторов, искусствоведов направлено на регионы. Я очень люблю эту квартиру, этот район, мне, как тагильчанке, важно сохранить это место. В идеале я бы хотела, чтобы здесь было что-то типа арт-резиденции: сюда приезжали российские и иностранные художники, жили тут, потому что наш интерьер не только интересен с точки зрения искусства, но и на уровне с мировыми художественными пространствами и интерьерами», — считает Ксения.



Ксения Кошурникова проводит экскурсию по квартире-галерее



Двухкомнатная квартира находится в доме № 29 по улице Ермака. Помещение тёплое, лоджия не застеклена и идеально подходит для пленэров, отмечают ребята. Стартовая цена — 5 млн рублей. В неё входит сама недвижимость и большинство произведений искусства. Художники обещают оставить новому владельцу почти все арт-объекты — себе заберут только самые дорогие сердцу подарки друзей-художников.

«В гостях у Ксюши с Лёшей я была много раз. Сейчас уже привыкла, но первый раз, помню, их квартира меня очень впечатлила. Мы пришли с подругой, Ксюша доставала из коробок свои богатства: наклейки с графикой, сигаретные пачки с рисунками, головы из засушенной корки помело — и рассказывала истории. То было спрятано, а сколько всего на виду, все стены — живопись, объекты. С прошлого года у ребят ещё и большая библиотека книг по современному искусству появилась — в нашем городе таких не купишь. Когда ко мне приезжают друзья-нетагильчане, веду их в эту квартиру как в тагильскую достопримечательность», — делится впечатлениями о квартире-галерее создательница архивного арт-блога tagilart.zip Анна Киященко.

Решение продавать квартиру не связано с переездом из Нижнего Тагила. Ксения Кошурникова и Алексей bubb Токмаков вместе уже 13 лет, по их словам, настало время осваивать новое пространство для творчества. Если заинтересованный современным искусством покупатель не найдётся, художники не будут продавать квартиру.