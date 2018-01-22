Варвара Караулова обратилась к Путину с просьбой о помиловании

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осуждённая за попытку присоединиться к террористам в Сирии, попросила президента Владимира Путина о помиловании, со ссылкой на её отца Павла Караулова сообщает «Эхо Москвы».

По его словам, она «также попросила уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову оказать содействие, чтобы этот вопрос был оперативно решён».

Отец Карауловой напомнил, что она находится в местах лишения свободы, с учётом СИЗО, уже больше двух лет.

«Срок огромный, в жизни молодой активной девочки, потеря более двух лет жизни — это трагедия. Мы не теряем надежды на справедливость и надеемся, что это всё останется позади», — сказал он.

Также мужчина отметил, что Караулова, которая после ареста была отчислена из МГУ по собственному желанию, уже в колонии снова поступила в университет и изучает юриспруденцию. С родственниками она встречается регулярно, а с родителями у неё раз в три дня проходят сеансы видеосвязи. По словам Караулова, Москалькова посетила Варвару в колонии и «беседовала с ней два часа».

«Мы получили поддержку со стороны Татьяны Москальковой. И Варя настроена очень оптимистично, несмотря на то, что происходит в её жизни», — заявил Павел Караулов.

В свою очередь Москалькова подтвердила, что студентка попросила её помочь попросить Путина о помиловании и сказала ей, что «всем сердцем хотела бы предупредить остальных о том, что они могут попасть в эту ловушку».

«Варвара Караулова очень раскаивается и рассчитывает на милосердие верховной власти», — заявила Москалькова «Интерфаксу».

Омбудсмен также отметила, что, прежде чем поддержать прошение о помиловании, она планирует изучить все материалы дела, так как приговор не даёт всей информации, которая бы указывала на серьёзность преступления.

Напомним, в начале июня 2015 года Варвару Караулову задержали на турецко-сирийской границе с группой людей, которые собирались отправиться в Сирию, а 11 июня её вернули в Москву. С октября 2015 года она находилась под арестом. 22 декабря 2016 года Московский окружной военный суд признал её виновной в попытке присоединиться к запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» и приговорил к 4,5 годам колонии общего режима. Верховный суд подтвердил этот приговор 22 марта 2017 года, и в апреле её отправили в исправительную колонию № 1 в Вологде. Свою вину Караулова не признавала, в суде она объяснила, что влюбилась в вербовщика группировки, с которым общалась через интернет, увлеклась исламом.

В июле 2017 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу защиты Карауловой на нарушения на этапе предварительного расследования по её делу.