Вандала, повредившего картину «Иван Грозный и сын его Иван», приговорили к 2,5 годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам колонии жителя Воронежа Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», пишет «Интерфакс».

Суд признал Подпорина виновным в повреждении особо ценного объекта культурного наследия. Сам обвиняемый ранее признал вину частично — в повреждении объекта культурного наследия, не имеющего особой ценности.

Игорь Подпорин в мае 2018 года повредил картину «Иван Грозный и сын его Иван», выставленную в Третьяковской галерее: он ударил полотно металлической стойкой ограждения, порвав холст в трёх местах.

Подпорин объяснил свои действия тем, что картина «оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России», поскольку изображает недостоверные факты. С 29 мая 2018 года Подпорин находился под арестом.

Картина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» была создана русским художником Ильёй Репиным в 1883–1885 годы. По воспоминаниям самого живописца, он задумал полотно под впечатлением от убийства императора Александра II в результате покушения 13 марта 1881 года и прослушивания на концерте сюиты Николая Римского-Корсакова «Антар». Натурщиками для фигуры царя выступили художник Григорий Мясоедов и композитор Павел Бларамберг. Царевича Репин писал с литератора Всеволода Гаршина и художника Владимира Менка.

В январе 2019 года в Третьяковской галерее похитили картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которую нашли на следующий день после кражи. Кроме того, в марте один из посетителей галереи прошёл по залам в нижнем белье. В последнем случае никого не задержали, Росгвардия, в полномочия которой входит охрана учреждения, отказалась считать себя ответственной за случившееся.