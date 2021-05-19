Вахтовик из Нижнего Тагила на глазах у полицейских пытался съесть пакет марихуаны (ВИДЕО)

27-летний житель Нижнего Тагила пытался съесть пакет марихуаны в дежурной части полиции, чтобы не быть привлечённым к ответственности за хранение и распространение запрещённых веществ. Инцидент произошёл в линейном отделе МВД России на станции Барабинск (Новосибирская область). Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что в вагоне пассажирского поезда сообщением Москва — Владивосток хулиганит мужчина. Дебошира доставили в дежурную часть для разбирательства по административному правонарушению, предусмотренному частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

«Находясь в помещении дежурной части ЛО МВД России на станции Барабинск, задержанный, осознавая, что при нём находится свёрток с наркотическим средством, попытался его уничтожить путём проглатывания, чтобы избежать ответственности за его хранение. Но благодаря бдительности и оперативным действиям сотрудников транспортной полиции данная попытка была пресечена. В ходе проведения личного досмотра правонарушителя, помимо пакетика, был изъят шприц с запрещённым веществом», — пояснили в полиции.

В пакете оказалась марихуана весом около 5 г, а в изъятом шприце обнаружены следы наркотического средства мефедрон. На мужчину были составлены административные материалы.