В здание правительства Саратовской области бросили «коктейль Молотова» (ВИДЕО)

В здание проходной правительства Саратовской области бросили бутылку с горючей жидкостью, со ссылкой на источники сообщают «Взгляд-инфо» и РИА Новости .

Инцидент произошёл вечером 12 мая. Небольшое возгорание потушили сотрудники охраны. Сейчас полиция устанавливает личность человека, бросившего бутылку. Издание «СарБК» без ссылки на источник пишет, что по факту попытки поджога здания возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе губернатора Саратовской области подтвердили факт произошедшего, не сообщив подробностей. В региональном управлении МВД не комментировали инцидент. Областное управление МЧС сообщило, что информация о каком-либо возгорании в здании правительства не поступала.