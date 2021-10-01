В Заречном шестилетний ребёнок на велосипеде попал под колёса автомобиля

В городе Заречном шестилетний ребёнок оказался под колёсами автомобиля, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

Инцидент произошёл 30 сентября около 8 часов утра на улице Ленинградской напротив дома № 16. Сотрудники ГИБДД выяснили, что 21-летний водитель KIA Sportage наехал на ребёнка-велосипедиста, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, при этом мальчик не спешился. В результате ДТП врачи диагностировали у ребёнка ушибы и ссадины головы и ноги.

«Ребёнок направлялся в школу один, велосипед взял без спроса, забыл спешиться, поскольку торопился на занятия. Мать ребёнка в момент аварии находилась на работе. Водитель пояснил сотрудникам полиции, что снизил скорость перед пешеходным переходом, мальчика заметил в последний момент, применил меры экстренного торможения, но наезда избежать не удалось», — рассказали в ГИБДД.

На момент аварии водитель был трезв. В отношении матери решается вопрос о возбуждении административного производства по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято окончательное решение.

В Госавтоинспекции напоминают, что несоблюдение взрослыми ПДД приводит к формированию у детей опасных поведенческих установок, в результате чего несовершеннолетние повторяют ошибки взрослых и попадают в аварии. Родителям необходимо на личном примере демонстрировать детям правильное поведение на дорогах, ежедневно разбирать с ними опасные дорожные ситуации и напоминать об обязательном спешивании с велосипеда и средств индивидуальной мобильности. Водителям, в свою очередь, необходимо снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекрёсткам и помнить, что в любой момент на них могут появиться дети.