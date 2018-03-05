В Югре четвероклассник ударил ножом в живот семиклассницу

В городе Советском 13-летняя школьница после конфликта с учениками четвёртого класса оказалась в больнице с ножевым ранением в живот, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Югре.

В ведомстве отметили, что конфликт разгорелся 3 марта около 11:30 в одном из дворов города. В ходе стычки один из подростков ударил семиклассницу в живот. После получения травмы 13-летняя пострадавшая была доставлена в больницу, её жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений, совершённых в отношении малолетнего. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход и результаты его расследования.

Напомним, 15 января в школе № 127 в Перми двое 16-летних подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. В результате нападения пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Возраст пострадавших детей — от 10 до 12 лет. Позже, 17 января, в школе посёлка Смольное Сосновского района Челябинской области во время конфликта на перемене один из девятиклассников ударил ножом другого, пострадавший был доставлен в больницу с непроникающим ранением. Его состояние оценивалось как удовлетворительное, кроме него никто не пострадал. Подозреваемый был задержан. 18 января сообщалось, что охранник одной из московских школ остановил ученика, пытавшегося пронести в школу несколько ножей и бензин для зажигалки. Утром 19 января было совершено нападение на школу в Бурятии. В школу № 5, расположенную в посёлке Сосновый Бор города Улан-Удэ, проникли трое молодых людей, они надели маски и бросили в кабинет, где шёл урок у семиклассников, бутылку с зажигательной смесью. В кабинете произошло возгорание, а когда ученики и учительница стали выбегать из кабинета, нападавшие встречали их на выходе и наносили травмы.